Detalii din ancheta polițiștilor in dosarul presupusei fraude de la Sectorul 1: Ce s-a aflat la audieri

Scandalul de la Sectorul 1, acolo unde candidații USR Plus și PSD, Clotilde Armand și Dan Tudorache, reclamă câștigarea fotoliului de primar, și unde poliția a intervenit după o presupusă fraudă electorală, a inflamat scena politică. Pe de o parde, PSD susține că fotoliul de primar i se cuvine petru că are mai multe voturi în urma numărătorii paralele și ca atare primarul în funcție Dan Tudorache a solicitat BEC să dispune renumărarea voturilor, în timp ce USR Plus susține că avem de-a face cu o fraudă electorală inițiată de PSD și că au făcut reclamație la poliție, în urma căruia s-a deschis un dosar penal în rem.

Potrivit informațiilor nostre, polițiștii bucureșteni au intervenit după ce candidata USR Plus a sesizat faptul că un bărbat a luat mai multe procese-verbale cu rezultatele voturilor înregistrate la Secțiile de votare din Sectorul 1.

Luni, în jurul orei 15.45, Secția 4 Poliție a fost sesizată prin 112, de Ion Buzoianu, candidat la consiliul local al Primăriei Sectorului 1, că a observat în fața sediului Biroului Electoral al Sectorului 1 București un individ necunoscut, care avea asupra sa mai multe procese-verbale cu rezultatele voturilor înregistrate la Secțiile de votare din Sectorul 1.

Polițiștii de la Secția 4 Poliție au intervenit și au identificat persoana în cauză, respectiv pe Sorin Cătălin Tomescu, membru PSD, care avea asupra sa 473 de procese-verbale cu rezultatele voturilor înregistrate la mai multe Secții de votare și un paltop.

Bărbatul a fost dus la sediul Secției 4 Poliție, iar înscrisurile menționate au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

Se pare că, în momentul izbucnirii conflictului, reprezentantul PSD aducea procesele verbale în clădirea Biroului Electoral Sector 1. Din cercetări a reieșit că în clădirea Biroului Electoral sector 1 funcționează Direcția de Salubritate a Primăriei Sectorului 1 , biroul acestei instituții fiind sigulat și asigurat cu pază de polițiști.

Cu ocazia audierii, Sorin Cătălin Tomescu a menționat că a primit aceste procese-verbale de la un alt membru PSD, în cursul zilei de luni, în jurul orelor 12.00, și urma să le folosească pentru numărătoarea paralelă a voturilor.

Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a dispus începerea urmăririi penale in rem, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de Falsificarea documentelor și evidențelor electorale, faptă prevăzută de art. 391, alin. 1 din Codul Penal. Cercetările sunt continuate de Secția 4 Poliție.

După începerea urmării penale in rem, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București a dispus punerea la dispoziția avocatului lui Cătălin Tomescu, membru PSD, a celor 473 de procese-verbale cu rezultatele alegerilor locale, în format electronic.

Pâna la acest moment, au fost audiate 8 persoane. Marți dimineață, cele 473 de procese-verbale ridicate au fost înaintate Autorității Electorale Permanente, pentru a se stabili dacă acestea corespund cu cele înaintate de președinții secțiilor de votare.

La audieri, Cătălin Tomescu a declarat că, duminică, a participat la procesul de numărare al voturilor la sectia 132 de la Colegiul Național Aurel Vlaicu, în calitate de candidat la consiliul local, unde a rămas până la ora 02.30, fără a interveni în vreun fel la procesul de numărare.

Luni dimineață, acesta a fost solicitat să se deplaseze la Liceul Nicolae Tonitza, unde se afla secția de votare nr.87 pentru că membrii comisiei nu încheiaseră activitatea până la ora respectivă. Bărbatul s-a oferit să îi ajute pe membrii acesteia, însă a fost refuzat.

Ulterior, i-a fost înmânat de o doamnă un proces-verbal pentru a nu se mai deplasa la sediul din strada Gheorghe Șonțu (Filiala Sectorului 1).

După ce a luat procesul-verbal respectiv, a vorbit cu colegii săi, respectiv Geanin, Ionuț și Alin pentru a stabili ce vor face în continuare și anume sa meargă pentru a lua procesele-verbale de la Biroul Electoral de Sector din Piata Mureș, pe măsură ce se prezentau reprezentanții partidului din sectie, În momentul în care Sorin Cătălin Tomescu a ajuns la Piata Mureș, a luat procesele-verbale de la un alt membru PSD și s-a deplasat cu aceasta la mașina lui Ionuț, dar a fost interpelat de 3 persoane (2 bărbați și o femeie), care l-au intrebat ce are asupra lui și i s-a cerut să se llegitimeze.

După ce a spus cine este, a început să fie împins din spate și să fie întrebat ce face cu procesele-verbale pe care le avea asupra sa. Tomescu nu le-a r-spuns , după care s.a deplasat în subsolul complexului Mureș, unde se afla sediul Direcției de Salubritate a Sectorului 1 și a urcat apoi la etajul 2 pentru a scăpa de persoanele care îl șicanau.

La etajul 2, membrul PSD a lăsat procesele-verbale jos, iar la scurt timp, acolo au mai venit încă 6-7 persoane din același grup, care îl abordase. Ulterior, la fața locului au ajuns polițiștii și au început ancheta.