Detalii extrem de importante din sistemul medical iesean! Iulian Cozianu, presedintele SANITAS Iasi, in studioul BZI LIVE

941 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marti, incepand cu ora 13.00, in Studioul BZI LIVE va avea loc o noua editie de interes, dedicata sanatatii. De aceasta data, in platoul BZI, alaturi de moderatoarea Roxana Caraiman se va afla Iulian Cozianu, presedintele SANITAS Iasi, care va impartasi informatii de interes pentru toate cadrele medicale din judetul Iasi si nu numai. Invitatul acestei editii va discuta despre subiecte de actualitate si va vorbi despre felul in care muncesc cadrele medicale din Romania dar si despre cum poate ajunge un angajat al sistemului sanitar romanesc la epuizare. Pe langa acest fapt, invitatul editiei de marti, 17 septemrbie, va aborda si alte subiecte de interes si va vorbi despre neajunsurile sistemului medical iesean.&nb ...