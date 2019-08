Detalii HALUCINANTE! Demascarea "PRINTESEI" incoronate pe siteurile de videochat! Ce au descoperit medicii, dupa ce i-au examinat copilul! Risca puscarie!

Alexandra Cristina Tarnoveanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Ies la iveala noi amanunte despre tanara mama care practica videochatul si isi neglija copilul • In timp ce femeia asteapta sa fie expertizata de medicii de la Institutul de Psihiatrie "Socola", copilul sau a ajuns pe mana medicilor de la Spitalul de Copii "Sfanta Maria" • Fetita are cateva probleme de sanatate destul de grave, iar acum medicii, impreuna cu reprezentanti ai DGASPC, cauta solutii Povestea Alexandrei Cristina Tarnoveanu, tanara mama care isi incuia copilul in casa cu zilele si practica videochatul, este departe de a se termina. Tanara se afla internata la Institutul de Psihiatrie "Socola", iar fetita ei de doi ani si sase lun ...