DETALII in cazul lui Mario Iorgulescu: Rinichii nu mai functioneaza

Iorgulescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Starea de sanatate a lui Mario Iorgulescu este in continuare una critica. Fiul lui Gino Iorgulescu a fost conectat la aparatele pentru dializa. Acesta este in spital de duminica trecuta, dupa ce a provocat un accident in urma caruia un tanar a murit. Medicii au hotarat sa-l treaca pe dializa pentru a-l tine in continuare in viata. Surse din cadrul spitalului spun ca starea lui este critica. Dezvaluiri in cazul lui Mario Iorgulescu, pe INTERCEPTARILE politiei: Consuma 3-4 grame de cocaina pe zi Mario Iorgulescu a fost adus duminica, 8 septembrie, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Elias de catre un echipaj SMURD, fiind victima a unui grav accident rutier. Fiul presedintelui Ligii Profe ...