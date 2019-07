Detalii in EXCLUSIVITATE! Filmul COMPLET al unei MORTI ciudate! Cum a ajuns un angajat de la Ministerul Transporturilor sa cada de la geamul unui HOTEL din Iasi!

Hotel Central Pascani google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Un angajat de la Ministerul Transporturilor si-a gasit sfarsitul la Pascani • Barbatul a fost gasit mort pe terasa unui hotel, dupa ce ar fi cazut in gol de la etajul trei • Anchetatorii au luat in calcul doua variante, accident sau sinucidere, insa cercetarile continua pentru stabilirea intregii situatii • Trupul neinsufletit al barbatul a fost transportat la Institutul de Medicina Legala (IML) Iasi, pentru necropsie Moarte misterioasa la Pascani. Un barbat in varsta de 55 de ani din Bucuresti a fost gasit mort ieri-dimineata, pe terasa unui hotel din judet. Stefan Constantin Piriu era angajat la Ministerul Transporturilor pe postul de sofer, la sectia de siguranta circula ...