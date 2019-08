Detalii incredibile despre noul episcop al Bisericii Catolice din Iasi! Totul a fost facut cu girul Papei Francisc - FOTO, VIDEO

Noul episcop din Iasi 31 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Eveniment marcant in centrul municipiului Iasi • De ieri, credinciosii romano-catolici din zona Moldovei au un nou episcop • Mii de persoane din toata Moldova au venit ieri la Iasi pentru a-l asculta pe noul episcop al Diecezei, Monseniorul Iosif Paulet, ales de Papa Francisc pentru a-l inlocui pe PS Petru Gherghel, cel care a condus Dieceza de Iasi din anul 1978 Municipiul Iasi a fost ieri centrul religios al Regiunii de Nord-Est. De ieri, de sarbatoarea Schimbarii la Fata a Mantuitorului, credinciosii romano-catolici din zona Moldovei au un nou conducator. In cadrul unui eveniment special, Episcopia Romano- Catolica si-a desemnat noul episcop in persoana Monseniorului Iosi ...