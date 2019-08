Detalii neasteptate despre cel mai misterios dosar din istoria justitiei! S-ar fi descoperit unde e ingropata Elodia 

Elodia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cristian Cioaca, politistul acuzat ca a ucis-o pe Elodia Ghinescu, ar putea scapa din inchisoare. Magistratii l-au condamnat pe Cristian Cioaca la 16 ani de inchisoare pentru omor. Politistul ar putea, insa, obtine o sansa nesperata, in cazul in care se va concluziona ca si completurile de 3 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au fost constituite ilegal. Ca si in cazul completului de 5 judecatori, daca se ajunge la aceasta concluzie, toate deciziile luate de cei 3 judecatori incepand cu anul 2014 ar putea fi desfiintate si rejudecate. Acest lucru il vizeaza si pe Cristian Cioaca, al carui recurs in casatie a fost respins in 2015. Avocata Elodia Marilena Ghinescu a disparut in seara de 29 ...