Detalii nestiute despre fiul lui Gheorghe Dinca: "A participat la un viol in grup"

Ies la iveala informatii despre trecutul lui Dan, fiul cel mare al lui Gheorghe Dinca. Acesta ar fi fost implicat intr-un caz de viol in grup in urma cu mai multi ani. Ceea ce este si mai socant este faptul ca cei care sustin aceste lucruri spun ca a scapat de inchisoare cu ajutorul tatalui sau.

Inainte de a pleca in Italia, in urma cu cativa ani, Dan, fiul cel mare al lui Gheorghe Dinca, a fost implicat intr-un caz de viol in grup. El si mai multi barbati au dus o fata pe un camp si au batjocorit-o.

"Fiul lui Dinca, Dan, a participat la un viol in grup. A fost cu mai multi baieti, au dus fata undeva pe camp si si-au batut joc de ea. Noi am auzit povestea, dar parintii nu au vrut sa povesteasca nimic, erau foarte secretosi. Chiar am intrebat-o pe doamna Dinca daca e adevarat ce se aude, dar n-a stat de vorba cu mine, mi-a zis ca sunt prostii, ca baiatul ei n-a facut nimic, ceilalti au violat. Am auzit ca fata a fost convinsa sa-si retraga plangerea. Tatal a rezolvat problema cu prietenii politisti. Pe vremea aia la Dinca veneau multi politisti, le repara masinile", a declarat pentru adevarul.ro o vecina de-ale lui Gheorghe Dinca.

De asemenea, unul dintre apropiatii lui Gheorghe Dinca a confirmat aceasta informatie. "A fost mai demult povestea asta cu violul. Fiu-sau a violat o fata, dar a scapat. Nu stiu cum, ce pile avea taica-sau. Ca nu ne spunea. Ne zicea sa ne vedem de treaba. El l-a scapat pe Dan atunci. Era disperat sa rezolve problema", a spus Victor Mieila.

Astazi, o noua informatie a socat pe toata lumea. Expertii INML au reconstituit scheletul Alexandrei Macesanu. Potrivit unor surse din ancheta, a fost inceputa si reconstituirea scheletului din fragmentele osoase gasite in liziera.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.