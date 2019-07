Detalii nestiute despre Gheorghe Dinca. Ce spun doi vechi prieteni despre acesta

gheorghe dinca criminal google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doi vechi prieteni ai suspectului de crima l-au vazut pe acesta in dimineata in care a rapit-o pe Alexandra. Cei doi au fost atunci surprinsi de faptul ca Gheorghe Dinca nu ii saluta si se grabeste sa intre cu masina in curte inainte ca ei sa ajunga in dreptul lui. Nu erau in relatiile cele mai bune in ultimii ani, dar niciodata nu s-a intamplat sa se fereasca de ei cand se intalnesc pe strada, spun cei doi. Inregistrare AUDIO publicata de familia Alexandrei Macesanu cu cei de la 112 Un nepot al lor a reusit sa schimbe cateva vorbe cu Dinca in dimineata respectiva si a primit promisiunea ca il va ajuta sa care niste grau a doua zi. Numai ca a doua zi nepotul s-a trezit cu Dinca in fata portii ...