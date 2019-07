Detalii nestiute despre iubitul Simonei Halep. Nu este ceea ce pare

Iubitul Simonei Halep Toni Iuruc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Toata lumea a ramas uimita atunci cand s-a aflat de noua relatie a campioanei de la Wimbledon, Simona Halep, dat fiind faptul ca nu este vorba de un barbat cunoscut. Tanara sportiva in varsta de 27 de ani s-a afisat pana acum doar cu trei barbati. Primul, Sorin Marin, este cel cu care in urma cu aproape patru ani sportiva era surprinsa in masina, in timp ce se sarutau si se imbratisau. "Marin este extrem de indragostit de Simona. O cunoaste de ceva timp si au fost prieteni buni inainte de a incepe o relatie. El nu vrea sa recunoasca inca in mod public relatia, insa majoritatea cunoscutilor stiu deja", spuneau atunci apropiatii lui Sorin Marin. Desi ulterior, la sfarsitul anu ...