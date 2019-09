Detalii nestiute despre Iulia Albu. A fost umilita de colegii de liceu. Ce porecla avea fashion-editorul

iulia albu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Acum pare foarte stapana pe ea, dar Iulia Albu nu a fost dintotdeauna asa, dupa cum a marturisit intr-un interviu.„Sunt foarte stapana pe mine! Acum, ca adult! Nu a fost insa mereu asa! In copilarie, de fapt din gradinita pana la liceu, am fost Scheletron, am avut probleme cu acneea si am fost tinta ironiilor tuturor colegilor mei de clasa. Eram agresata, cum se spune acum, “bullied” si nu imi e rusine sa o spun. Eram foarte slaba, din pacate stilul anorexic, nu cel dragut, desi mancam. Primeam tot felul de porecle, de la Scheletron, Schel, aveam chiar si un diminutiv, Schel, nu e chiar diminutiv, e o prescurtare. Mi se spunea in toate felurile in care li s-a spus fetelor inalte si slabano ...