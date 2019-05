Detalii nestiute din viata Monicai Barladeanu. „Corpul meu ducea toate abuzurile astea”

barladeanu

Monica Barladeanu este una dintre cele mai apreciate actrite de la noi, insa putini sunt cei care stiu care a fost de fapt primul ei job si cum a ajuns sa castige primii bani la varsta de 16 ani. Vedeta a scos la iveala amanunte mai putin stiute din adolescenta ei.

„Familia mea avea o situatie foarte precara financiar. Tatal meu murise, mama era educatoare. Iti iei banii pe vara si intr-o luna s-au dus ca ai trei copii. Cand am ajuns la o varsta la care am simtit ca se poate conta pe mine, 16, exact in vara din a 10-a, am vrut foarte tare sa contribui si sa imbunatatesc cumva situatia noastra. Si atunci m-am angajat ospatarita la o terasa. Lucram 24 cu 48, tu stii ce inseamna asta? Astazi nici nu pot sa imi imaginez, desi fratele meu mai mare e pompier si lucreaza pe programul asta. Cand esti ospatar esti in picioare tot timpul. Dar vezi, asta spun… atunci corpul meu ducea toate abuzurile astea. Nopti nedormite si mi-a placut foarte tare, tin minte prima senzatie pe care am avut-o in momentul in care am castigat primii bani si primii bani erau din bacsis, nu era salariu. Cand a ajuns la salariu si s-a uitat in buletinul meu, iti dai seama, eram totusi un minor, dar erau anii 90″, a spus Monica Barladeanu, potrivit Antena Stars.

Monica Barladeanu e absolventa de Drept, dar a luat de ani buni ”microbul” actoriei. Frumoasa bruneta ne-a povestit recent, cum a ajuns in distributia comediei ”Faci sau taci”, dar si in serialul ”Vlad”, difuzat la PRO TV. ”In prima faza, cand am inceput sa joc in diverse productii, mi-am dorit foarte mult un rol un avocat. Asta si pentru ca am facut Dreptul. Iar in momentul in care a venit rolul de procuror din «Faci sau taci» am zis: «Perfect, mi se satisface aceasta doleanta!». Asa ca am spus da. Apoi mi-am dat seama ca e o comedie spumoasa”, a declarat, pentru Libertatea, Monica Barladeanu.

