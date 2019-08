Detalii si informatii utile din domeniul care ne intereseaza si ne este necesar fiecaruia dintre noi -LIVE VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luni, 26 august 2019, incepand cu ora 15.00 in Platoul BZI LIVE este invitat conf. univ. dr. ing. Vasilica Ciocan, decanul Facultatii de Constructii si Instalatii (FCI) din cadrul Universitatii Tehnice (TUIASI) Gheorghe Asachi din Iasi. Alaturi de domnia sa se va dialoga si se vor prezenta informatii utile din domeniul care ne intereseaza si ne este necesar in viata fiecaruia dintre noi. Concret, cadrul didactic si inginerul care are in coordonare facultatea ce pregateste resursa umana pe segmentul constructiilor civile, industriale sau a instalatiilor va prezenta proiectele acesteia, specializarile puse la dispozitie la programe de licenta, master sau doctorat, cercetare si inovare sau proiecte stiintifice. De asemenea, desp ...