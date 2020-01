Detalii socante! Cine sunt persoanele care au luat-o pe Luiza Melencu pentru trafic

Dupa ce in urma audierilor, Gheorghe Dinca a sustinut faptul ca Luiza Melencu a fost violata de mai multi barbati, rapita din casa lui si traficata, noi dezvaluiri ies la iveala.

In urma audierii de la DIICOT, Gheorghe Dinca sutine ca Luiza Melencu a fost rapita din casa lui de doua persoane. Ba mai mult, monstrul din Caracal a dat si numele celor implicati in disparitia fetei, insa, dupa verificari a reiesit faptul ca persoanele respective nu existau. "Au fost verificate. Sunt persoane care nu exista. Vasile Popovici si Francesca nu stiu cum au venit si le-au luat. I s-a spus ca nu exista, apoi a zis ca sunt alte persoane. Sunt minciuni. El a crezut ca spunand aceasta minciuna va scapa de una dintre fapte. Spune ca el a rapit-o, a dus-o acasa si ca au venit altii si i-au luat-o. E clar ca a mintit. Vor trimit dosarul in judecata pentru ambele fapte, pentru ambele persoane", sutine Carmen Obarsanu, avocata familiei Melencu.

Conform romaniatv.net, avocatul monstrului din Caracal a declarat ca dosarul barbatului este finalizat, urmand a fi trimis la judecatori."A vrut sa arate ca este nevinovat cu privire la Luiza si ca nu a omorat-o. El sustine ca Luiza a plecat de la el in viata. A fost luata fara voia lui. In privinta Alexandrei isi mentine declaratia.

Va fi trimis in judecata pentru ambele fete. Este vorba despre omor simplu, nu omor calificat, pentru ca este vorba despre o singura persoana ucisa, daca nu este vorba despre cruzimi. Trimiterea in judecata se va face repede, nu va trece luna aceasta. Eu zic ca dosarul este finalizat", a spus Claudiu Lasoschi, avocatul lui Gheorghe Dinca.

Mama Luizei: "Nu am sperat-asta am spus de la inceput"

Familia Luizei este distrusa de intreaga situatie, mai ales ca vestile rele nu se opresc. Monica Melencu, mama fetei, nu a mai rezistat si a izbucnit in lacrimi in momentul in care a aflat ca fiica ei a fost violata de mai multi barbati si traficata. "Nu am sperat-asta am spus de la inceput despre Luiza. Am fost convinsi ca a fost data la pont. Tin sa cred treaba asta, a fost traficata si data la pont! Am garantie, insa nu o sa am dovezi, dar jur ca adevarul se va afla", sustine mama fetei. Este sigura ca Luiza este in viata si nu-si pierde speranta. "Noi nu stim sigur ca Luiza s-a urcat in acea masina, pentru ca nu se vede in ce masina se urca. Nu-mi reiese ca fiica mea este ucisa! Asta este optiunea noastra de la inceput. Speranta noastra este ca Luiza traieste si stim sigur ca a fost traficata, nu ucisa cum zice el.", a completat femeia.

