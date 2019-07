Detalii SOCANTE! Criminalul din Caracal: M-a refuzat si am lovit-o, i-am pus o sapca pe cap si banda adeziva pe ochi

Gheorghe Dinca 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Familia Alexandrei Macesanu a aflat de la avocat care sunt declaratiile facute de Gheorghe Dinca in fata procurorilor DIICOT. Ei au izbucnit in lacrimi cand li s-a spus ca fata lor de 15 ani si-a pastrat calmul chiar si atunci cand si-a dat seama ca este rapita si e posibil sa fie violata. Cand Alexandra Macesanu s-a urcat, in dimineata zilei de miercuri, 24 iulie 2019, la ”ia-ma nene” in masina lui Gheorghe Dinca, nu avea nici o suspiciune. Procurorii au reconstituit, din declaratiile rapitorului si din probele fizice, ce s-a intamplat in automobilul Renault, pe drumul dintre casa Alexandrei si cea a lui Dinca. ”Vreau sa merg la liceu, va rog”, povesteste criminal ...