detalii ingrozitoare

Au iesit la iveala noi detalii socante despre ultima noapte din viata Alexandrei Macesanu.

Gheorghe Dinca a ucis-o cu sange rece pe tanara Alexandra Macesanu, disparuta de acasa pe 24 iulie. Iar acum, la doua saptamani de la tristul eveniment, anchetatorii au cules mai multe informatii despre chinul indurat de tanara de doar 14 ani.

Potrivit Libertatea, Alexandra Macesanu si-a petrecut ultima noapte din viata ei in casa „groazei”, in niste chinuri greu de imaginat. Gheorghe Dinca, autorul faptei, le-a povestit anchetatorilor si alte detalii despre cum a sechestrat-o, dar si cum a tinut-o pe adolescenta in noaptea dinspre miercuri spre joi.

Detalii socante despre ultima noapte din viata Alexandrei Macesanu

Din cele spuse de catre inculpat, Alexandra a fost legata strans cu o sfoara groasa de scheletul metalic al patului din camera lui Dinca, mobilier care era prins in perete cu dibluri de fier. Cu alte cuvinte, Alexandra n-a avut nicio sansa sa se poata elibera din stransoare.

Un alt detaliu ingrozitor ar fi faptul ca Dinca a petrecut noaptea in aceeasi incapere cu minora pe care o violase. Inculpatul de 66 de ani a dormit in pat, in timp ce victima a fost pusa sa doarma pe jos, legata cu sfoara groasa.

Reconstituirea faptelor

Anchetatorii s-au folosit de putinele detalii oferite de Dinca, dar si de cele furnizate de Alexandra pentru a se stabili cum au avut, de fapt, loc faptele. ”Urmele gasite si declaratiile barbatului ne-au condus la ipoteza ca Dinca a dormit o noapte cu fata in camera. Si a recunoscut. Ca s-o supravegheze, el a dormit in patul pe care era asezata o saltea, iar Alexandra pe jos legata strans cu o sfoara pentru baloti de scheletul metalic al patului, de fapt de unul dintre picioarele patului”, spun investigatorii.

Carne de porc imputita

Dintre detaliile ingrozitoare observate la fata locului, anchetatorii au amintit carnea stricata dintr-un frigider scos din functiune. In primele momente, anchetatorii n-au putut stabili provenienta carnii, insa ulterior s-a constat ca era de porc. Cert e ca oamenii legi vor continua ancheta la ”casa groazei”.

