Detaliile ascunse ale unui dezastru financiar de proportii. Cum au fost furate in timp record milioanele de euro investite intr-o celebra fabrica din Iasi

• Ultimul mare tun imobiliar dat la Iasi ascunde in spate detalii scandaloase • Fabrica de produse textile din bulevardul Primaverii a fost vanduta pe bucati in conditii suspecte, pentru zeci de milioane de euro, iar cu toate acestea iesenii si bugetul local nu au avut nimic de castigat • Raportul financiar-contabil realizat la producatorul industrial de materiale textile a scos la iveala o serie de miscari evidente de devalizare a societatii controlate de omul de afaceri Stefan Vuza • In numai un an, utilajele, marfurile, cladirile si terenurile in valoare de zeci de milioane de euro au fost vandute unor companii si persoane private • Autoritatile fiscale au demarat un control in activ ...