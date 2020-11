DETALIILE capitularii Armeniei. Trupele rusești au intrat in Nagorno-Karabah. Fiecare parte pastreaza ce are. Urmeaza mari lucrari de infrastructura

După şase săptămâni de lupte grele între forţele armene şi azere, prim-ministrul armean Nikol Pashinyan a semnat un acord cu liderii Azerbaidjanului şi Rusiei pentru a pune capăt conflictului militar asupra regiunii Nagorno-Karabakh. Trupe rusești au intrat în enclavă.

Vezi și: Justiţia dă o palmă autorităţilor din Germania - Obligativitatea purtării măştii, anulată

Acordul semnat marţi noaptea vine după ce forţele Azerbaidjanului au avansat constant în enclavă, iar oficialii din Baku au declarat că au ocupat zeci de aşezări în Nagorno-Karabakh, la o zi după ce au proclamat victoria în bătălia pentru al doilea cel mai mare oraş din regiune.

„Am luat această decizie după o analiză profundă a situaţiei de luptă şi discuţii cu cei mai buni experţi din domeniu", a spus Pashinyan pe reţelele de socializare, citat de The Guardian.

„Aceasta nu este o victorie, dar nu există înfrângere până nu te consideri învins. Nu ne vom considera niciodată învinşi şi acest moment va deveni un nou început al unei ere a unităţii şi renaşterii noastre naţionale”, a continuat premierul, care a adăugat că decizia a fost „foarte dureroasă”.

El a spus că acordul va intra în vigoare marți, de la ora locală 1:00.

Preşedintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a confirmat ulterior ştirea într-o întâlnire online cu preşedintele Rusiei, Vladimir Putin. „Declaraţia trilaterală semnată va deveni un moment crucial în soluţionarea conflictului”, a spus Aliyev.

Vezi și: Justiţia dă o palmă autorităţilor din Germania - Obligativitatea purtării măştii, anulată

Imediat după anunţul făcut de premierul armean, o mulţime de oameni a ieşit pe străzile din Erevan. Nemulţumiţi de decizia executivului, oamenii au pătruns în clădirea Guvernului în căutarea premierului. Alţi protestatari au ajuns la locuinţa premierului, dar nu l-au găsit nici aici.

Vladimir Putin a declarat luni noapte că războiul dintre Azerbaidjan şi Armenia s-a încheiat, Baku şi Erevan au încheiat o înţelegere care va crea condiţiile pentru încetarea crizei dintre cele două popoare. Rusia va trimite 2.000 de militari pentru menţinerea păcii pe coridorul Lachin dintre cele două zone, potrivit canalului Russia Today.

Quick map of what parts of #Artsakh/#Karabakh Armenians keep (yellow), what's already militarily seized & kept by Azerbaijan (green/blue) and the rest, which is surrendered to Azerbaijan; terms also include returning the Armenian-occupied Qazakh enclaves and a route to Nakhchivan pic.twitter.com/qRmwaZTLwH