Detaliu de ultima ora! Razvan Ciobanu a scris un SMS in timp ce conducea cu viteza si fara centura! Mergea fara GPS si se ratacise, d-asta gonea puternic!

Se pare ca Razvan Ciobanu nu stia exact unde se afla si daca este pe drumul cel bun spre autostrada, asa ca tocmai trimitea un sms unui prieten, iar asta i-a fost fatal.

Razvan Ciobanu a murit intr-un tragic accident de masina iar detaliile continua sa apara dupa ce anchetatorii verifica atent cazul.

Inainte de accidentul cumplit Razvan Ciobanu nu era suta la suta atent la drum, in timp ce conducea el trimitand un sms unui prieten. „M-am pierdut in p*&^a mea! Nu stiu unde sunt!” a fost mesajul pe care surse din Politie sustin ca acesta l-ar fi scris dar nu a mai apucat sa-l trimita, informeaza huff.ro.

Anchetatorii au gasit pe telefonul lui mesajul si de aici pot trage concluzia ca in timp ce scria textul pe telefon si-a luat pentru mai mult timp ochii de la drum, ceea ce l-a facut sa iasa de pe carosabil si sa se rastoarne cu bolidul si intr-un final sa fie aruncat din masina si sa-si piarda viata.

Anchetatorii verifica acum daca acest SMS a fost cauza pentru care Razvan Ciobanu ar fi pierdut controlul masinii. Cer este ca din primele cercetari la fata locului reiese ca masina condusa de el a mers aproximativ 1 kilometru pe camp fara nicio urma de franare.

Surse din ancheta au declarat ca Razvan Ciobanu nu purta centura de siguranta, aceasta fiind prinsa in spatele scaunului. De altfel, din cauza impactului si a faptului ca nu purta centura de siguranta, creatorul de moda a fost proiectat in afara autoturismului. Designerul a murit pe loc.

Razvan Ciobanu gresise drumul prin Sacele

„A condus pe DJ 226, dinspre Navodari catre Sacele si ajungand la intrarea in localitatea Sacele, din cauza neatentiei in conducere, a pierdut controlul asupra autoturismului si a parasit partea carosabila catre dreapta, unde a rulat aproximativ 850 metri, dupa care a intrat in coliziune cu mai multi copaci”, au spus reprezentantii Politiei Constanta.

O alta veste care a socat intreaga opinie publica din Romania este ca imediat dupa ce in satele vecine s-a aflat ca a avut loc un accident pe camp cativa localnici care au venit curiosi sa vada despre ce e vorba i-ar fi furat lui Razvan Ciobanu din masina biblia si inca o serie de obiecte nesemnificative. Este important de spus ca acest act salbatic de furt s-a intamplat chiar in a doua zi de Paste.

