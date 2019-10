Detaliu socant intr-o fotografie cu Gheorghe Dinca! Ce a aparut pe fruntea inculpatului

Marti, 1 octombrie, Gheorghe Dinca a fost scos din Arestul Central si dus la Spitalul Jilava pentru efectuarea unor masuri procedurale. In aceeasi zi, o fotografie cu Gheorghe Dinca a ridicat semne de intrebare! Detaliul infiorator a fost observat chiar pe fruntea inculpatului. S-a intamplat ceva in Arest?

In ziua in care Gheorghe Dinca a fost dus la Spitalul Jilava, in spatiul public, o fotografie cu el a atras atentia. Se poate observa clar ca pe fruntea lui Dinca, in aceasta imagine recenta, apar doua semne care par sa fie urme de la doua taieturi, ca si cum ar fi fost lovit sau ar fi cazut.

Aceste doua semne nu apareau nici in prima zi in care Gheorghe Dinca a fost saltat de politie, nici la scurt timp dupa, semn ca, daca intr-adevar s-a intamplat ceva cu inculpatul, s-a intamplat recent.

De altfel, va reamintim ca la finalul lunii iulie, Gheorghe Dinca s-a plans de dureri la nivelul pieptului si coastelor, dar si ca a fost lovit de anchetatori atunci cand acestia au descins la locuinta lui pentru perchezitii. Atunci, "monstrul din Caracal" a cerut sa fie supus unui control medical.

Gheorghe Dinca, supus expertizei psihiatrice

La cateva saptamani dupa a fost ceruta expertiza psihiatrica, procedeul a fost demarat. Insa, desi Dinca a fost dus marti, 1 octombrie, la Spitalul Jilava, conform surselor din ancheta, expertiza psihiatrica nu ar urma sa fie facuta astazi, ci se vor stabili detaliile si o zi. La aceasta procedura, anchetatorii vor stabili daca Dinca a avut sau nu discernamant atunci cand ar fi comis atrocitatile pe care le sustine.

