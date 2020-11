Detronare - Melodia pentru copii 'Baby Shark' devine videoclipul cu cele mai numeroase vizualizari pe YouTube

Melodia pentru copii ''Baby Shark'' a devenit luni videoclipul cu cele mai numeroase vizualizări pe platforma YouTube, cu peste şapte miliarde de accesări, devansând deţinătorul precedent al recordului, cântecul ''Despacito'', informează AFP, potrivit Agerpres.

Melodia, cu o structură repetitivă produsă în Coreea de Sud, a depăşit universul simplu al copilăriei pentru a deveni un fenomen viral mondial, imaginile viu colorate şi versurile antrenante contribuind la succesul videoclipului.''Baby Shark Dance'', versiunea în engleză a melodiei, a depăşit pragul de şapte miliarde de vizualizări pe YouTube luni la ora 04:00 GMT, devansând ''Despacito'', single-ul interpretat de Luis Fonsi şi Daddy Yankee

La origini, cântecul pentru copii publicat pe YouTube în iunie 2016, este un remix al unei melodii americane realizat de compania de producţie Pinkfong, cu sediul în Seul.



Succesul pe platforma YouTube vine după triumful în clasamentele muzicale, piesa ajungând în ianuarie 2019 pe cel de-al 32-lea loc în Billboard Hot 100.



Două dintre cele patru melodii cu un număr record de vizualizări pe YouTube sunt aşadar sudcoreene. Înaintea ''Baby Shark Dance'', rapperul Psy a dat peste cap contorul platformei cu ''Gangnam Style'', melodie care a deţinut recordul de vizualizări timp de trei ani înainte de a fi detronată de ''See You Again'', de Wiz Khalifa.