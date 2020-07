Deutsche Bank a primit o amenda de 150 de milione de dolari pentru tranzactiile facute miliardarul Jeffrey Epstein

O agentie guvernamentala americana a anuntat marti ca a impus o amenda in valoare de 150 de milioane de dolari bancii germane Deutsche Bank, pentru ca aceasta nu a fost suficient de vigilenta in relatiile sale cu Jeffrey Epstein, la aproape un an dupa sinuciderea in inchisoare a cunoscutului miliardar newyorkez acuzat de trafic de minore, informeaza AFP.