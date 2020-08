Deutsche Telekom AG a revizuit in creștere estimarile de profit pentru 2020

Deutsche Telekom AG a revizuit în creştere estimările pentru acest an, după ce performanţele trimestriale au depăşit aşteptările, în urma fuziunii dintre T-Mobile şi Sprint, iar pandemia de coronavirus (COVID-19) are un impact limitat asupra companiei, transmit MarketWatch, DPA şi şi Reuters, potrivit Agerpres.

Deutsche Telekom se aşteaptă în acest an la un profit ajustat înainte de taxe, dobânzi, depreciere şi amortizare, excluzând cheltuielile pentru chirii (EBITDA AL), de 34 miliarde de euro (40,1 miliarde de dolari), faţă de prognoza precedentă, de 25,5 miliarde de euro, şi cu un miliard de euro peste estimările analiştilor. Creşterea reflectă preluarea Sprint de către T-Mobile US Inc, subsidiara din Statele Unite a Deutsche Telekom, o tranzacţie de 23 miliarde de dolari, finalizată la 1 aprilie.

Profitul net al celui mai mare operator european de telecomunicaţii a scăzut în trimestrul doi din 2020 la 754 milioane de euro, de la 944 milioane de euro în perioada similară din 2019.

De asemenea, profitul ajustat înainte de taxe, dobânzi, depreciere şi amortizare, excluzând cheltuielile pentru chirii, a urcat cu 54,6%, la 9,83 miliarde de euro, de la 6,28 miliarde de euro în trimestrul doi din 2019, şi faţă de estimările analiştilor, de 8,92 miliarde de euro.

Citește și: ULTIMĂ ORĂ Grecia EXTINDE restricțiile de călătorie: România e PE LISTĂ

Veniturile au urcat cu 37,5% în trimestrul doi din 2020, la 27,04 miliarde de euro, faţă de 19,66 miliarde de euro în perioada similară din 2019 şi 25,6 miliarde de euro previzionate de analişti.

Compania germană a precizat că pandemia a continuat să aibă un impact limitat asupra afacerilor în perioada aprilie-iunie 2020, fiind afectat segmentul clienţilor corporate şi veniturile din roaming, din cauza restricţiilor de călătorie.

Deutsche Telekom AG este cea mai mare companie europeană de telecomunicaţii, cu operaţiuni în mai multe ţări din Europa Centrală şi de Est, inclusiv în România, dar şi în Marea Britanie.

Deutsche Telekom controlează un pachet majoritar din acţiunile Hellenic Telecommunications Organization (OTE), care, la rândul său, deţine 54,01% din Telekom România. La jumătatea lunii august 2014, Romtelecom şi Cosmote România au anunţat că vor fi reprezentate comercial prin intermediul brandului Telekom România, iar produsele şi serviciile vor fi oferite sub brandul 'T'.