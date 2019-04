Devis Mangia dupa plecarea de la Craiova: Mulțumesc, Știința! A fost o placere

Prima reacţie a lui Devis Mangia, după demiterea de la Craiova, a venit la câteva ore de la anunţ. Pe pagina de Facebook a clubului oltean a fost postat mesajul italianului, prin care le-a mulţumit tuturor pentru susţinere, de la conducere şi până la suporteri potrivit mediafax.

Mediafax redat mesajul nemodificat, în ciuda greşelilor gramaticale, fiind vorba de exprimarea unui antrenor străin.

"Mulţumesc Ştiinţa! Mulţumesc este prima vorbă ce am învăţat în România şi eu cred ce la mai importante.

Mulţumesc to the owner, mulţumesc conducere, mulţumesc toţi angajaţi clubului, o adevărată familia pentru mine; mulţumesc staff technic, mulţumesc staff medical, mulţumesc toţi jocători, it was a really pleasure to train everybody; mulţumesc “Grande” Gică, Cristescu, Costel, Florentina, Mihaela şi Irinel şi clar mulţumesc toţi suporteri Ştiinţei. Continuate să luptăte împreună pentru Ştiinţa! Forza Ştiinţa!

Devis Mangia"