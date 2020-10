Dezamagitor e ca am facut jocuri slabe si nu stiu cum ne vom reveni, spune Stanciu dupa umilința din Norvegia

Nicolae Stanciu a declarat, duminică seară, după meciul pierdut de echipa României în faţa Norvegiei, scor 0-4, că este cel mai dezanmăgitor faptul că tricolorii au făcut două jocuri foarte slabe, având în vedere şi confruntarea cu Islanda, şi nu ştie cum îşi poate reveni, potrivit news.ro.

“Pentru mine cu siguranţă este cle mai dureros moment, am pierdut şi calificarea şi primul loc din Liga Naţiunilor, dar mai dezamăgitor este faptul că am făcut două jocuri foarte slabe şi nu ştiu cum vom face să ne revenim pe viitor. Prima repriză din Islanda a fost foarte proastă, am început foarte slab jocul, venind de acolo după o calificare ratată era clar că moralul nostru nu e unul bun. Nu am reuşit să practicăm un fotbal bun, să ne ridicăm la nivelul Norvegiei. Este dureros atât pentru noi cât şi pentru cei care ne urmăresc. Din tribună ni se părea că norvegienii joacă cu lejeritate foarte mare, puteau să creeze oricând. Noi crispaţi, am greşit destul de mult, de asta şi scorul ăsta de 4-0. Şi noi care am intrat la 4-0 trebuia să facem ceva, să câştigăm dueluri, să luptăm cu ei. Am mai pierdut încă un meci după calificarea din Islanda şi nu ştiu la ce să mă aştept de la meciul cu Austria”, a spus Stanciu la Pro X.

Citește și: DOSAR Mario, fiul fugar al fostului șef LPF, a fost rugat insistent de cunoscuți să nu se suie la volan cu aproape doi la mie alcool și cocaină în sânge

El a precizat că fotbaliştii fac sacrificii pentru echipa naţională: “Probabil multă lume se gândeşte că unii dintre noi venim doar să facem figuraţie la naţională, dar nu este aşa. Eu am o lună în cantonament, am stat în hotel la Praga, şi acum la fel. Soţia este singură la Praga, însărcinată, am văzut-o doar o zi într-o lună. Şi noi facem mari sacrificii pentru echipa naţională, dar din păcate nu este de ajuns. Nu cred că mai putem să vorbim că noi românii suntem mai tehnici decât Norvegia, decât suedezii dacă nu luptăm, nu alergăm mai mult ca ei... Sper ca după meciul cu Austria să vorbim mai bine şi să fim mai fericiţi”.

Reprezentativa României a fost învinsă, duminică seară, scor 4-0 (2-0), pe stadionul Ullevaal din Oslo, de selecţionata Norvegiei, într-un meci din prima grupă a Ligii B din cadrul Ligii Naţiunilor.

Au marcat Haaland ’13, ’64, ’74 şi Sorloth ’39.