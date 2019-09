DEZASTRU! Dupa acuzatiile de TOXIINFECTIE alimentara, un iesean a avut parte de socul vietii lui cand a deschis cutia de pizza - FOTO, VIDEO

s604x0 Gabriel Ionut Onuta Pizza Yes google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Curg acuzatiile la adresa ''PizzeriA Yes'' din Alexandru cel Bun. Dupa ce reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi va aduceau la cunostinta, IN EXCLUSIVITATE, faptul ca mai multi clienti s-au plans de calitatea precara a serviciilor oferite, un nou iesean a trait momente teribile. Facand comanda la pizzeria mai sus amintita, nu mica i-a fost mirarea ieseanului cand a deschis cutia. Acesta a gasit mai multe bucati de lemn in cutia cu pizza. Persoana in cauza a filmat bucatile de lemn si a postat pe o retea de socializare. Socul nu s-a oprit aici, pe langa comentariile ironice la adresa fasfood-ului, mai multi internauti s-au plans si de alte produse ...