Dezastru economic in Spania: 900.000 de persoane și-au pierdut locurile de munca in ultimele 3 saptamani

Datele oficiale din Spania arată că aproape 900.000 de persoane și-au pierdut locurile de muncă din 12 martie, când țara a adoptat măsuri de carantinare și blocare a unor activități, din cauza pandemiei de Covid-19, potrivit Reuters. Din cele 898.822 de cazuri, peste jumătate se referă la contracte de muncă temporare. Numărul oficial al