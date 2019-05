Dezastru financiar suferit de Donald Trump, scos la iveala de The New York Times

Donald Trump 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Afacerile lui Donald Trump au inregistrat pierderi de peste 1 miliard de dolari in perioada 1985-1994, potrivit unor documente fiscale obtinute de cotidianul The New York Times, relateaza agentia de stiri The Associated Press. In anul 1985, afacerile lui Trump au raportat pierderi de 41,1 milioane de dolari, iar pentru intreaga perioada de 10 ani valoarea pierderilor s-a ridicat la 1,17 miliarde de dolari. Atac dur la adresa lui Donald Trump. Sute de procurori il acuza de ''obstructionarea justitiei'' Dupa compararea informatiilor fiscale ale lui Trump cu ale altor oameni de afaceri cu venituri mari, The Times a concluzionat ca Trump "pare sa fi pierdut mai multi bani decat aproap ...