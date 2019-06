Dezastru in Teleorman! Case și curți inundate, iar 15 mașini au fost blocate pe un drum județean

Codul portocaliu a adus din nou furtuni violente si inundatii in Teleorman. Judetul se afla pana la ora 23.00 sub avertizare de instabilitate atmosferica. Ploaia din aceasta seara a inundat mai mulre curti, iar in comuna Laceni viitura a patruns si in trei case. Aici s-au mobilizat pompierii si voluntarii SVSU Laceni. Mai multe curti […]

The post Dezastru în Teleorman! Case și curți inundate, iar 15 mașini au fost blocate pe un drum județean appeared first on Cancan.ro.