DEZASTRU in viticultura: Producția de struguri e cu 30% mai mica

Producţia de struguri a scăzut cu 30% în 2019, din cauza condiţiilor climatice nefavorabile, după ce anul trecut au înregistrat o producţie record de struguri, de 1,3 milioane de tone. Cu toate acestea, fermierii nu se aşteaptă să crească preţul vinului, scrie Ziarul Financiar.

„Producţia de anul aceasta a fost afectată de condiţiile climatice. La mine a scăzut producţia cu 30% faţă de cât ar fi trebuit să fie într-un an normal, din cauza grindinei şi pre­ci­pitaţiilor abundente din luna iunie, dar sunt zone din judeţul nostru unde recoltele au scăzut cu 70%“, spune Constantin Duluţe, care administrează Domeniile Ave­reşti. El are 680 de hectare de viţă-de-vie în podgoria Huşi, din judeţul Vaslui.

Producţia de struguri de anul trecut a com­paniei a fost de 10 tone/hectar şi a fost in­te­gral vinificată. Gama companiei cuprin­de 15 sortimente de vin, iar producătorul de vin Domeniile Avereşti îşi doreşte să mă­rească numărul lor în 2019. De altfel, el speră să crească preţul anul acesta la vinuri, pentru a recupera pierderile cu producţia mai mică.

Costul anual pe hectarul de vie este de mi­nimum 1.500 de euro şi de maximum 3.000 de euro/hectar, cu un randament de 10 tone la hectar, conform producătorilor. Pe raftul magazinelor, preţul unei sticle de vin de un litru este cuprins între 1 şi 6 euro în medie, explică vinificatorii.

În 2018, România se afla pe locul 10 în lu­me privind suprafeţele de viţă-de-vie cul­ti­vate - 191.000 de hectare, fiind urmată de Iran, India şi Republica Moldova, potrivit unui raport al OIV (Organizaţia Interna­ţio­na­lă a Viei şi Vinului). În acelaşi an, Româ­nia a produs 1,3 milioane de tone de struguri şi 5,1 milioane de hectolitri de vin, conform aceleaişi surse.

La nord-est de judeţul Vaslui, în Vran­cea, un fermier cu o suprafaţă cultivată de 60 de hectare de viţă-de-vie în podgoria Coteşti spune că seceta ce şi-a făcut prezenţa în urmă cu trei luni în zona sa a dus la o scădere a producţiei cu 30%.„Producţia noastră a fost afectată de seceta care persistă de trei luni. Faţă de o me­die de 17 tone de struguri pe hectar în 2018, am ajuns la 13 tone acum, adică avem o scă­dere a producţiei de 30%. În zona Vrancei re­colta de struguri a fost afectată cantitativ, iar strugurii sunt mai mici, dar conţin mai mult zahăr“, explică Bogdan Mitu, reprezen­tantul Cramei Zilberstein.

Antreprenorii vinifică o parte din materia primă, iar celalaltă parte este vândută în stare proaspătă. Pentru anul în curs, ei nu estimează creşteri de preţuri nici pentru struguri, nici pentru vinuri, deoarece datorită supraproducţiei realizate în 2018 de fermieri, majoritatea are stocuri mari de vin, care ar putea satisface cu uşurinţă cererea.

Teodor Giurgiu, un vinificator din localitatea Răteşti, judeţul Satu Mare, cu o producţie anuală de 100.000 de litri de vin, spune că şi pentru el a fost un an dificil, din cauza ploilor, care i-au micşorat cantitatea recoltată de struguri cu 20-25%. „A fost un an dificil, cultura de struguri a fost afectată de ploi, dar am avut o producţie mai bună din punct de vedere calitativ decât anul trecut, însă mai mică, din punct de vedere cantitativ, cu 20-25% faţă de cea din anul trecut. Nu ştiu dacă producţia mai mica o să influenţeze preţul pieţei, având în vedere importurile masive de vin în România. Noi indundăm piaţa cu produse din afară şi lăsăm producătorii români să se descurce cum pot. Piaţa ar trebui să fie liberă, dar reglementată“, explică proprietarul Cramei Teodor.

Compania comercializează vinurile atât în retail, în reţeaua Carrefour, în oraşele Bucureşti, Oradea, Satu Mare şi Baia Mare, cât şi în HoReCa, în regiunea de nord-vest.

Nici în sudul ţării situaţia nu este favorabilă, Alin Iordache, unul dintre asociaţii Cramei Spârleni, care lucrează aproximativ 30 de hectare la Drăgăşani şi Guşoieni, spune că a avut o scădere de 30% a producţiei în acest an, după o perioadă de două luni de secetă.

„Producţia a fost mai mică decât cea normată în primăvară, am avut o scădere din cauza secetei. Am normat producţia la 8-9 tone/hectar şi am avut o producţie de 7 tone/hectar. Nu am văzut picătură de ploie de două luni.“

Crama Spârleni este administrată de Alin Iordache, Mihai Iordache şi Eugenia Iordache, a fost preluată în 2003 de la familia Urşianu, care făcea vinuri din 1892 la Drăgăşani. Firma a avut în 2018 o cifră de afaceri de un milion de lei şi un profit operaţional de 200.000 de lei.

„Rezervele mari de vin din piaţă, din recolta trecută, nu vor duce la scumpiri, dar unele sortimente, limitate, ar putea avea creşteri de preţ de 5-6%“, a mai spus Alin Iordache.

Mai puţin de 4% din totalul producţiei locale ajung peste hotare, cea mai mare parte pe pieţele din Uniunea Europeană, potrivit calculelor ZF făcute pe baza datelor existente. Exportul de vin al României a scăzut anul trecut cu circa 8% în valoare, dar s-a menţinut pentru al doilea an consecutiv peste pragul de 20 mil. euro. Importurile şi-au continuat însă creşterea, până la un pas de 50 mil. euro.

