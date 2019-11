Dezastru la cursul valutar in Romania: „1 Euro = 5 lei”

Leul face fata din ce in ce mai greu asalturilor repetate ale monedei europene, iar analistii financiari ne aduc vesti sumbre in ceea ce priveste evolutia cursului valutar in lunile care urmeaza. Euro a ”sarit” pragul de 4,84 de lei la mai multe banci comerciale, asta dupa ce Banca Nationala a Romaniei a anuntat maximul istoric pentru cursul de schimb – 4,77 RON pentru 1 euro.

Conform previziunilor facute de unii analisti financiari, moneda europeana se indreapta, cu ”pasi mari”, catre pragul de 5 lei. Importurile sunt masive, se apropie sarbatorile si romanii vor face tot mai multe cumparaturi, nefiind excluse nici scumpirile.

„Leul se va deprecia catre 4,79 sau chiar mai mult pentru urmatoarele sase luni, iar colegii nostri au estimat ca, pentru urmatoarele 12 luni, se va duce chiar spre 4,85”, anticipeaza Dragos Cabat, CFA Romania.

”Din pacate, avem acel puseu de crestere”

La randul sau, Iancu Guda, analist financiar, considera ca „Deprecierea este oarecum sezoniera in perioada de dinaintea sarbatorilor de iarna, cand foarte multe companii isi fac stocuri, importa masiv pentru perioada care urmeaza, din pacate nu mai exista acele repatrieri de bani. Emigrantii care pleaca din Romania nu mai trimit la fel de multi bani in tara deoarece pleaca impreuna cu familiile. Si, din pacate, avem acel puseu de crestere care va continua inclusiv anul viitor”, informeaza stirileprotv.ro.

