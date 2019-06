Dezastru pe litoral: turistii intampinati cu gunoaie, caini vagabonzi si terase inchise

Litoral google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La inceput de sezon estival, litoralul romanesc pare ca rateaza, inca o data, startul. In sud, avem gunoaie, buruieni si cladiri in ruina, iar in nord se construieste de zor, fara nicio regula urbanistica ori de bun simt. Au aparut intr-adevar si oaze de civilizatie, numai ca de cele mai multe ori atunci cand ies din hoteluri, turistii dau peste aceleasi statiuni, uitate in timp. Primarii vorbesc depre bugete mici, dar sa faci curatenie, trebuie sa fii doar gospodar. ″Inspectorul Pro″⁣ a fost la malul marii si asteapta sa sesizati orice va supara pe litoralul nostru. Suntem la inceputul unui sezon estival, dar lectia e aceeasi! Litoralul romanesc s-ar putea invarti dupa soarele care rasare specta ...