Dezastru pe piata auto din Europa: Scadere de aproape 80% in aprilie. Cat de prost a stat Dacia

Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) a anuntat, marti, ca inmatricularile de autoturisme noi in Europa (UE plus Marea Britanie si tarile EFTA) au inregistrat o scadere de 78,3% in aprilie, comparativ cu aceeasi luna din 2019, acesta fiind cel mai mare declin inregistrat de la debutul publicarii datelor statistice in 1990.