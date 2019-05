DEZASTRU pentru PSD: In Craiova, orașul in care Lia Olguța Vasilescu a fost primar, USR a caștigat alegerile

PSD a suferit, probabil, cea mai mare umilință electorală din istorie! La Craiova, acolo unde Lia Olguța Vasilescu câștiga, în vara lui 2016, detașat, cu aproape 60%, PSD s-a făcut de râs. Conform cifrelor provizorii, după numărarea a 60% din voturi, Alianța 2020 USR - PLUS are 28%, iar PSD 27%.

La nivel județean, potrivit cifrelor provizorii, PSD are 45,7%, în timp ce Alianța 2020 USR - PLUS se află la 13%, iar PNL are 22%.

Citește și: Dezvăluire-bombă: USR-PLUS a depășit PNL și PSD .