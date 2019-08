DEZASTRU pentru Simona Halep: S-a accidentat și a abandonat - VIDEO

Simona Halep, locul 4 mondial, a abandonat meciul cu Marie Bouzkova (Cehia, 91 WTA), din sferturi de la Rogers Cup, din cauza unei accidentări la tendon.

După 20 de minute, Halep era condusă cu 4-0 în primul set însă a reuşit să egaleze, dar a pierdut setul cu 4-6, după 46 de minute.

Apoi, jucătoarea română a decis să se retragă, după ce a cerut intervenţia medicului, ea acuzând dureri la un tendon.

Premiul pentru participarea în sferturile de finală este de 60.455 de dolari şi 190 de puncte.

Simona Halep era deţinătoarea trofeului.

