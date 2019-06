Dezastrul CFR. Doua trenuri plecate duminica din Timisoara spre mare sunt si acum pe drum

CFR google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doua trenuri plecate duminica din Timisoara spre mare, cu multi copii la bord, mai ratacesc inca prin Romania, luni seara, iar CFR pare incapabil sa faca ceva. Ploaia torentiala cazuta duminica seara in sud-vestul tarii a dat peste cap traficul feroviar. Doua trenuri care au plecat ieri din Timisoara spre Mangalia sunt si acum pe drum, scrie Ziuadevest.ro. Cele doua garnituri au pornit la 17:30, respectiv 19:30 din Timisoara, dar s-au oprit la Drobeta Turnu-Severin. Trenurile au fost intoarse apoi, impreuna, la Lugoj de unde sa isi continue drumul pe alta ruta. Calatorii au ramas insa in vagoane si abia in aceasta dimineata, la ora 08.00, au plecat spre Mangalia. Urmeaza un drum de peste 10 ore, astfel ca ...