Dezbatere despre traficul din Iasi. Proiecte importante pentru sistemul rutier - FOTO, LIVE VIDEO

Organizatia municipala a Partidului Miscarea Populara Iasi, va organiza in cursul zilei de astazi o dezbatere care are ca tema principala situatia traficului din oras. La dezbatere vor participa atat reprezentantii autoritatilor locale ai unor formatiuni politice, dar si specialisti in domeniu. Cei prezenti vor aduce in vedere solutii privind decongestionarea traficului din municipiul Iasi, dar si alte aspecte ce tin de imbunatatirea calitatii vietii. ''Traficul in Iasi ne sufoca. Fie ca se pierde din ce in ce mai mult timp la semafoare sau cautand un loc de parcare, toti iesenii resimt din plin efectele unui trafic din ce in ce mai aglomerat. In cautarea unor solutii realiste, Organizatia Municip ...