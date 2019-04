Dezbatere despre traficul din Iasi. Proiecte importante pentru sistemul rutier - UPDATE/ FOTO, LIVE VIDEO

dezbatere google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE: "Trebuie sa gandim impreuna solutii pentru orasul Iasi. Eu nu vreau sa plec din oras, dar vreau sa traiesc intr-un oras la standarde europene. Sloganul 《pentru ca ne pasa》 a fost facut pentru ca trebuie sa ne pese tuturor pentru ca suntem cetateni ai Iasului. Intrebarea care ne sufoca tine de traficul din oras. Nu exista ora sau minut in care sa nu te trezesti blocat in trafic", a spus Dorina Isopescu. UPDATE: ''Sper ca impreuna, prin solutiile pe care le vom identifica in urma dezbaterii, acestea vr fi preluate de cei prezenti si puse in practica. De ce aceasta dezbatere? Pentru ca ne pasa de ceea ce se intampla in comunitatea noastra. Sunt dezbateri pe care PMP le p ...