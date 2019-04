Dezbatere publica pe tema bugetului pe anul 2019, la Cumpana

Primăria comunei Cumpăna, a organizat vineri, 12 aprilie 2019, o dezbatere publică având următoarele teme:1. BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI al unităţii administrativ teritoriale Cumpăna, capitolele FUNCŢIONARE si DEZVOLTARE pentru anul 2019.2. BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 al S.C. SALUBRIZARE SI GOSPODĂRIE CUMPĂNA S.R.L.3. BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL CLUBULUI SPORTIV " VICTORIA" CUMPĂNA.Primarula prezentat locuitorilor comunei Cumpăna, proiectul de buget pe anul 2019 alături de viceprimarul, secretarul comunei, consilieri locali si de functionari publici ai Primariei Cumpăna.Veniturile totale planificate sunt in suma de 75.796.127 Lei , in crestere cu peste 26% fata de anul 2018.Suma alocata pentru investitiile din comuna, reprezinta peste 71% din valoarea totala a bugetului. Investitiile fiind in suma de: 54.243.142 lei .Primarul Mariana Gâju a spus printre altele ca misiunea Primăriei comunei Cumpăna este asigurarea respectării drepturilor si libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor si oferirea unor servicii publice locale de calitate, realizate in condiţii de eficienta, într-un mod echitabil, transparent si legal.