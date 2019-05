Dezbaterea despre filmul cu subiectul educational care a facut milioane de vizualizari pe retelele de socializare derulata in Studioul BZI LIVE - GALERIE FOTO, VIDEO

Laviniu Vasile Mindirigiu Adeline Tintila Sabina Mancas 12 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); •Luni, 20 mai 2019, incepand cu ora 15.00 si doar in lumina reflectoarelor Studioului BZI LIVE a fost programata o noua editie speciala! Cea de-a 303-a productie moderata pe zona culturala, educationala si istorica a dezabatut o tema extrem de fierbinte cu aspecte esentiale pentru societatea romaneasca contemporana! A fost una din cele mai asteptate, interesante si incitante dezbateri pe zone extrem de sensibile din educatia romaneasca, in Platoul BZI LIVE. In mediul on-line, subiectul cea fost dialogat cu invitatii a provocat reactii uluitoare si sute de mii de vizualizari. Invitati au fost: prof. Laviniu Lacusta - presedinte Uniunea Sindicatelor Libere ...