Dezbateri cu scantei in Camera Deputaților: Liberalii acuza PSD ca face legi pentru like-uri pe Facebook

Liberalii au apreciat vineri, în Camera Deputaților, că PSD face un concurs de populism atunci când propune amânarea plății ratelor la bănci dar și amânarea plății de către cetățeni a serviciilor de utilități (apă-canal, energie, gaze, salubritate, servicii telefonice și de internet, cablu TV, cu excepția serviciilor de voce și date mobile) și a virării CAS-ului la bugetul de stat de către angajatori.

Deputatul PNL Lucian Heiuș a declarat vineri, la dezbaterile online din plen cu privire la Legea pentru acordarea unor facilităţi pentru contribuabilii operatori economici, că în Parlament are loc „un concurs de legi populiste care să ne dea mai multe like-uri pe Facebook. Prin această lege, CAS-ul va rămâne angajatorului. Practic, angajatul va împrumuta patronii. Bugetul de pensii nu va mai avea sumele necesare. Eu unul nu pot sa inteleg un asemenea mecanism si pe cine ajuta. Venitul salariatilor nu creste dar o sa avem o problema la pensii. Loviti in PNL, dar nu loviti in bugetul de stat”.

LEGEA pentru acordarea unor facilităţi pentru contribuabilii operatori economici pe teritoriul României, aflată în dezbatere, prevede:

Art. 1. – (1) La cererea contribuabilului operator economic, a cărui activitate a fost oprită sau a căror venituri sau încasări s-au diminuat cu minimum 15% în luna în curs raportat la media celor două luni anterioare, se amână virarea contribuţiilor de asigurări sociale calculate și retinute de angajator aferente veniturilor din salarii şi veniturilor asimilate salariilor, aşa cum sunt definite la art. 146 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru o perioadă de 3 luni, începând cu luna martie 2020.

(2) La cererea contribuabilului operator economic, a cărui activitate a fost oprită sau a căror venituri sau încasări s-au diminuat cu minimum 15% în luna în curs raportat la media celor două luni anterioare, virarea contribuţiei de asigurări sociale pentru aceste 3 luni se va face eşalonat, în următoarele 12 luni ulterioare încetării facilităţii instituite la alin.(1), în proporţie de 50% din volumul total scadent.

(3) Facilităţile prevăzute la alin.(1) și (2) se acordă sub condiţia păstrării valabilităţii contractelor de muncă existente la data de 1 martie 2020 pentru o perioadă de 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

(4) Pe perioada acordării facilităţilor prevăzute la alin.(1) şi (2) salariaţii beneficiază de vechime în muncă, iar contribuţiile sociale obligatorii vor fi completate de la bugetul de stat.

Art. 2. La cererea contribuabilului operator economic, a cărui activitate a fost oprită sau a căror venituri sau încasări s-au diminuat cu minimum 15% în luna în curs raportat la media celor două luni anterioare, se amână la plată contribuţia asiguratorie pentru muncă aferentă veniturilor din salarii şi veniturilor asimilate salariilor, aşa cum sunt definite la art. 2201 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru o perioadă de 3 luni, începând cu luna martie 2020.

Art. 3. Contribuabilii operatori economici, nu vor plăti dobânzi și penalităţi de întârziere pentru perioada cât timp plata contribuţiilor este amânată.

Art. 4.- (1) La cererea beneficiarului, persoană fizică, afectată direct sau indirect de măsurile impuse de autoritățile competente, pe perioada stării de urgență sau a operatorului economic, a cărui activitate a fost oprită sau a căror venituri sau încasări s-au diminuat cu minimum 15% în luna în curs raportat la media celor două luni anterioare, se amâna la plată, pentru o perioada de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, plata serviciilor de utilităţi: apă-canal, energie, gaze, salubritate, servicii telefonice și de internet, cablu TV, cu excepția serviciilor de voce și date mobile. Autor: grupul parlamentar al PSD.

(2) La expirarea perioadei de 3 luni menționate la alin.(1), beneficiarii de servicii de utilități vor plăti sumele scadente, eșalonat, pe o perioadă de 12 luni de la expirarea perioadei, fără a li se percepe dobânzi și penalități de întârziere.

(3) Operatorii economici care suportă amânarea la plată vor eșalona debitele restante fără a depăși raportul de 1/12 pe lună.

(4) Pentru acoperirea echivalentului sumelor neîncasate ca urmare a măsurilor prevăzute la alin.(1), Ministerul Finanțelor Publice va pune la dispoziția furnizorilor de utilităti, afectați de măsurile de la art.4 alin.(1), la cerere, prin Trezoreria Statului, credite de trezorerie pentru o perioadă de până la 18 luni. Alternativ, 7 furnizorii de utilități, afectați de măsurile de la art.4 alin.(1) pot accesa, la cerere, linii de creditare garantate de stat în regim de factoring pentru o perioadă de până la 18 luni.

Art. 5. - În termen de 10 zile de la adoptare, Ministerul Finanțelor Publice, va elabora norme metodologice de aplicare a acestei legi.