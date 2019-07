Dezbateri pe zona Moldova a filialelor Pro Romania. Discutiile au loc in Iasi - VIDEO

conferinat pro romania iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In acest sfarsit de saptamana, la Iasi va avea loc o intalnire comuna a organizatiilor din Romania pe Regiunea de Nord-Est si Republica Moldova a Partidului Pro Romania. In plus, tot in aceasta perioada, municipiul Iasi va gazdui si o intalnire a organizatiilor de tineret a Pro Romania din cele doua state. Vezi si: Filiala Pro Romania Iasi si-a facut bilantul dupa europarlamentare Dezbaterile vor incepe astazi, de la ora 9:30, cu reuniunea liderilor Pro Romania din zona Regiunii de Nord-Est si a celor din Republica Moldova. Dupa ora 11:00, va avea loc deschiderea discutiilor organizatiilor de tineret ale formatiunii politice, iar ulterior vor avea loc o serie de dezbateri pe teme diverse. ...