Dezmat cu focuri de arma la Iasi! Seful vanatorilor a provocat teroare printre oameni! Arme folosite ilegal si dosare de braconaj

• Seful unui canton de vanatoare din judetul Iasi a provocat teroare printre oameni cu ajutorul armelor de foc • Acesta a fost implicat in numeroase scandaluri de braconaj, insa pana acum a reusit sa scape cu fata curata, datorita relatiilor pe care si le-a facut la partidele de vanatoare, acolo unde participa oameni politici, sefi din administratie, afaceristi si chiar sefi de politie • Fostul viceprimar din Cotnari, Constantin Malauti, a fost implicat intr-un scandal-monstru in care doi tineri au fost impuscati grav chiar in localul detinut de Constantin Malauti, insa dosarul a fost musamalizat, spre nemultumirea oamenilor din localitate • Dupa toate aceste episoade scandaloase ...