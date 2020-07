Dezvaluire uluitoare - Ce a facut spadasina Ana Maria Branza cu medaliile caștigate

De-a lungul anilor, spadasina Ana Maria Brânză a adunat sute de medalii, cupe și diplome. Ce a facut cu ele, sportiva a dezvăluit La cină, emisiunea de la Digi 24. Întrebată unde ține kilogramele de medalii, Ana a dezvăluit că le are în podul casei.

“Ideea a fost să nu le am așa… expuse pe pereți, pentru că, din punctul meu de vedere, pentru un sportiv de performanță, cel mai trist lucru e să ajungă el să se creadă campion. Când trăiești așa, cu realizările tale pe pereți, ajungi să zici “chiar sunt bun, chiar mă pricep la ceea ce fac”, iar în spor trebuie să înveți încontinuu și asta este lecția pe care mi-a predat-o antrenorul meu, dl. Dan Podeanu, care are o vârstă respectabilă și în fiecare zi încearcă să învețe câte ceva. Asta este motivul pentru care medaliile mele sunt puse bine și nu are nimeni acces acolo”, a spus Ana Maria Popescu, la Digi 24.

Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 86: A început DICTATURA! Statul poate să-ți ia copiii

Întrebată dacă o medalie e grea, campionaa a dezvăluit: “în primul rând, nu e de aur, să lămurim asta în fața camerelor. A fost o surpriză pentru multă lume. Este un simbol. Singurele medalii care conțin într-adevăr aur, sunt suflate cu aur, sunt medaliile olimpice. De aur, evident! Dar sub pojghița aceea de aur este bronz. (...) De multe ori sunt întrebată care este cea mai importantă medalie pentru mine. M-am gândit foarte serios la treaba asta și întotdeauna cea mai importantă medalie pentru mine e următoarea! - le-a declarat Ana Maria gazdelor Ionela Năstase și Adi Hădean.