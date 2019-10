DEZVALUIRI Cum a fost convinsa regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii sa apara in filmul James Bond

Angela Kelly, designer şi consilieră a reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a dezvăluit într-o carte ce va fi publicată în această săptămână entuziasmul arătat de suverană atunci când regizorul Danny Boyle i-a propus să apară într-o secvenţă alături de agentul 007 într-un videoclip ce a fost proiectat în deschiderea Jocurilor Olimpice de la Londra din 2012, relatează EFE, potrivit Agerpres.

Mass-media din Marea Britanie a publicat luni un extras din cartea ei, "The Other Side of The Coin: the Queen, The Dresser and the Wardrobe", în care Angela Kelly vorbeşte despre relaţia sa cu suverana britanică. Volumul va apărea pe piaţă în această săptămână.

Potrivit autoarei, colaboratoare şi stilistă de peste 25 de ani a suveranei britanice, ea a avut nevoie de doar "cinci minute" pentru a o convinge pe Elisabeta a II-a să apară în acel clip regizat de Danny Boyle. "După ce l-am auzit pe Danny (Boyle,) i-am cerut secretarului privat al suveranei, Edward (Young), să mă lase să discut câteva minute cu regina", a dezvăluit Angela Kelly.

Elisabeta a II-a s-a arătat amuzată de posibilitatea de a participa la acest proiect, dar a avut o condiţie: să aibă posibilitatea de a spune ceva în acel clip, în care avea să apară alături de cel mai cunoscut spion britanic, James Bond.

"Am coborât în fugă scările pentru a vedea dacă regina era liberă. A amuzat-o foarte mult ideea şi a spus că era de acord să apară în film, dar că trebuia neapărat să spună ceva. 'Mai ales dacă Bond vine să mă salveze', a spus veselă regina", a adăugat Angela Kelly.

Potrivit autoarei cărţii, regina a schimbat puţin replicile, alegând să spună "Bună seara, domnule Bond", în loc de "Bună seara, James".

În acea secvenţă, celebrul agent 007 - interpretat de actorul britanic Daniel Craig - o salvează pe regină de la Palatul Buckingham, urcând-o într-un elicopter, din care sar amândoi cu paraşuta deasupra Stadionului Olimpic din Londra (în scena saltului cu paraşuta, suverana britanică a fost dublată de un actor-cascador).

Angela Kelly a subliniat că după scurta întrevedere cu regina şi după ce aceasta i-a confirmat că va apărea în clip, Danny Boyle "aproape că a căzut de pe scaun, atunci când a auzit că singura ei condiţie era de a avea o replică" în videoclip.

Stilista britanică, în vârstă de 61 de ani, a creat două ţinute identice pentru proiect, una pentru regină şi cealaltă pentru dublura ei, actorul Gary Connery, care acesta a purtat-o în momentul în care a executat saltul cu paraşuta deasupra Stadionului Olimpic din Londra.