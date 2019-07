Dezvaluiri CUTREMURATOARE facute de o fosta angajata a criminalului in SERIE de la Caracal

Oase casa caracal google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O fosta angajata a presupusului criminal in serie din Caracal, barbatul suspectat ca a rapit si ucis cel putin doua fete pe care le-a luat la ocazie, a povestit pentru Observator cum este in casa barbatului, dar si cum acesta i-a oferit bani pentru relatii intime. Viorica Stoian a explicat ca a lucrat ca bucatareasa timp de trei luni pentru Gheorghe Dinca, barbatul in casa caruia au fost descoperite hainele si alte lucruri ale celor doua fete disparute in Caracal, precum si resturi de cadavre. 'Mi-a spus ca imi da o suma de bani sa ma culc cu el, iar cand am auzit am plecat acasa. Nu am mai lucrat. Trei luni de zile am lucrat la el, acolo sus. In casa e mizerie. Fierbea la caini, avea caini mult ...