Dezvaluiri cutremuratoare facute de sora Sorinei, fetita adoptata de un cuplu din America

sorina

Adelina Saramat, fata cea mare a familiei care a crescut-o pe Sorina, fetita adoptata, de la un an, a transmis un mesaj, in lacrimi, la Antena3, unde a fost invitata la emisiunea Sinteza Zilei.

„Nici macar o clipa nu am vrut sa renuntam la tine!”, a fost mesajul Adelinei. Tanara a mai spus ca de 18 zile nu a vorbit cu ”sora” ei, Sorina, desi a incercat.

„Timpul trece si nimeni nu ia nicio masura in legatura cu Sorina. Deja suntem peste masura de ingrijorati, sa nu aflam nimic despre ea. Doamnele au mai si spus ca fetita ar fi bolnava. Nu stiu de ce nu ar duce-o la spital daca cred ca e bolnava. Si-i fac si poze pe deasupra ca e foarte fericita – se cam incurca in declaratii”, a spus Adelina la tv. „E ca si cum ne-ar fi luat o parte din noi, nu mai suntem completi. Simtim un gol si asta mai ales pentru felul in care a ne-a fost luata. Nici macar nu ni s-a permis sa ne luam la revedere, sa ne imbratisam. Nu cred ca e omeneste asa, sa iei un copil care practic a trait la noi 7 ani de zile”, a spus cu lacrimi in ochi Adelina, care a si botezat-o pe fetita.

Sorina a fost adoptata de sotii Sacarin, o familie de romani stabiliti in Statele Unite, iar cazul ei a fost intens mediatizat dupa ce a fost luata cu forta de un procuror de la familia la care fusese data in plasament.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.