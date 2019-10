Dezvaluiri de ultima ora: menajera lui Gheorghe Dinca stie unde sunt fetele

Au aparut dezvaluiri de ultima ora. Menajera criminalului din Caracal, Gheorghe Dinca, ar sti unde se afla fetele rapite de barbat. Din informatiile oferite de radio.bzi.ro, in dosarul anchetei ar exista o declaratie care face lumina in cazul Caracal! Menajera barbatului sustine faptul ca stie ce s-a intamplat cu fetele rapite de Dinca. Fetele ar fi fost trimise in Italia, avand acte false, gata aranjate.

"A avut doua luni o menajera. La dosar, exista declaratia acestei doamne, asa se autointituleaza. In primele saptamani i-a fost luata o declaratie in care spune asa. Avocatul meu a consultat dosarul si mi-a spus aceste lucruri: Am locuit cu Gheorghe Dinca doua luni.

Acesta se ocupa cu trafic de persoane. Eu aveam misiunea sa le rujez, sa le aranjez pentru ca dupa aceea, fiul sau cel mare sa le ia si sa le duca in Italia cu acte false", a dezvaluit Alexandru Cumpanasu.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.