Dezvaluiri despre mariajul cu Florin Piersic. Fosta sotie a rupt tacerea

Piersic

Anna Szeles si Florin Piersic au fost casatoriti si au impreuna un baiat, Daniel Piersic. Casnicia celor doi a fost una foarte ciudata, dupa cum a dezvaluit chiar Anna Szeles. Stabilita de foarte multi ani in Ungaria, actrita a fost recent in Romania, ocazie cu care a acordat un interviu unei reviste, impreuna cu fiul ei si al marelui actor.

Anna Szeles a povestit cum s-a cunoscut cu Florin Piersic, dar si despre cum a fost casnicia lor.

„La filmul Varsta Dragostei, l-am cunoscut pe Florin Piersic. La probele pentru filmari, de fapt. El n-a jucat pana la urma. Nu a luat rolul, ci un alt actor. Dar atunci nu ne-am bagat in seama. Au trecut cativa ani pana ce am filmat impreuna de-adevaratelea. Apoi, dupa ce ne-am casatorit, casnicia noastra a fost foarte ciudata: eu, aici, fiind la Teatrul Maghiar din Cluj, iar el la Bucuresti. Noi n-am locuit impreuna ca sotii, ci ca amantii. Venea din cand in cand. De altfel, nici nu m-a chemat la Bucuresti. Glumesc! M-a chemat. Si el, si parintii lui. Dar eu n-am vrut sa las teatrul de aici. Si nu uit niciodata ca Radu Beligan mi-a spus: Esti o fata desteapta. Pentru ca aici jucam roluri principale. Iar in Bucuresti, trebuie sa fiu sincera, n-as fi avut aceleasi roluri ca aici, fiindca se simte accentul meu maghiar…”, a declarat Anna Szeles, potrivit libertatea.ro.

