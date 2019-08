DEZVALUIRI din ancheta "MASACRULUI" de la Sapoca: Ce s-a intamplat cu atacatorul

criminal Sapoca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Barbatul care a ucis cinci oameni si a ranit alti opt, la Spitalul de boli psihice din Sapoca nu a putut fi audiat nici dupa trei zile de la atac, pentru ca a intrat din nou in sevraj. Potrivit unor surse, procurorii nu au putut sta de vorba cu el deoarece acesta a avut o noua criza. Ies la iveala noi NEREGULI la Sapoca.: un barbat a fost gasit spanzurat in curtea spitalului Anchetatorii vor incerca sa il audieze din nou in cursul zilei de miercuri, dar totul depinde de starea barbatului de 38 de ani. Barbatul se afla sub tratament si sub paza, singur, intr-o camera izolata si securizata. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...